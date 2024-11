Pärnu Linnagaleriis avati tekstiilikunstnik Ljudmila Swarczewskaja isikunäitus

Väljapanekus on nii uuemaid kui vanemaid kollaaže ja gobelääne. Autor on looduslikke materjale kasutades loonud originaalse kudumistehnika, millega väljendab oma mõtteid loodusest, muusikast, poeesiast ja inimsuhetest.

"Ljudmila puhul on tegemist Eesti tekstiilikunsti raudvaraga. Väljapaistva isiku ja kirgliku loojaga," märkis Swarczewskaja endine õpilane, kunstnik Janno Bergmann. "Kindlasti on tema puhul märkimisväärne, et vaatamata oma soliidsele eale jätkab ta väga aktiivselt oma loomingulist teed, on oma loominguga nähtaval nii Eestis kui ka mujal maailmas. Lisaks kõigile paljudele muudele teenetele on ta olnud ka pikalt kunstipedagoog," lisas ta.

Näitus "Reinkarneeritud muljed" on Pärnu Linnagalerii kunstnike majas avatud 30. novembrini.