Tauno Vahteri veste. Peaministri naine vihastab

Jüri: "Halloo, kas peaministri naine kuuleb?"

Peaministri naine: "Jüri, ära jama!"

Jüri: "Peaminister siin."

Peaministri naine: "Jüri, lõpeta ära, mis on?"

Jüri: "Okei-okei, ära ennast üles küta. Kuule, homme on üks asi, Kroonika ajakirjanik tuleb."

Peaministri naine: "Nii? Las su omad tegelevad siis."

Jüri: "Ei-ei, koju tulevad meile. Homme kell kuus."

Peaministri naine: "Koju?? Miks koju, oli ju jutt?"

Jüri: "No natuke tulevad, teevad paar pilti ja lähevad ära."

Peaministri naine: "Aga miks koju, räägi nendega tööl! Miks nad, ma ei tea, mis ta on... Seedri või Helme koju ei või minna?"

Jüri: "Kuule, kas sa ise tahaks Seedri... Ma ei saa praegu hästi..."

Peaministri naine: "Mida sa ei saa? Räägi normaalselt!"

Jüri: "Ma ei saa praegu... Mart ja see... Mis ta ongi... Seeder on ka praegu siin, meil on üks asi."

Peaministri naine: "Jüri, kurat, ütle ära!"

Jüri: "Ma ei saa praegu ära öelda, praegu on nii palju sitta kaelas, et tuleb pehme lugu teha."

Peaministri naine: "Ma ütlesin, et nii läheb! Ma ütlesin! Anna ma räägin ise Mardi ja selle, mis ta on... Seedriga!"

Jüri: "Ee, ma ei saa praegu..."

Peaministri naine: "Jüri!!"

Jüri: "Mul on kahju ja ma vabandan!"

Peaministri naine: "Mõnitad ka veel!"

Jüri: "Tegutseme heas usus."

Peaministri naine: "Kurat, Jüri! Kas see Kroonika sööb ka?"

Jüri: "Võib ju mingi piruka teha."

Peaministri naine: "Viimane kord, Jüri! Viimane kord!"