USA-Eesti duo Three Free Radicals esitleb uut albumit

Nagu nüüdseks ajalooraamatuis kanoniseeritud, seisneb metsavendade suurim kangelastegu selles, et nende toel elab rahva alateadvuses teadmine, et me ei alistunud võitluseta. Taago Tubin küsib Ugalas Eno Raua teenimatult unustatud romaani "Etturid" lavale tuues, kas see kollektiivne mäluvõit kaalub üles laastava isikliku kogemuse ja küsitava omakohtu haavad? Kas me tohime seda perioodi idealiseerida ja romantiseerida?