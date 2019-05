Maret Sarapu: mulle pakub rõõmu asjadele erinevate vaatenurkade loomine

Fotosuurendused võimaldavad süüvida objektide detailidesse ning anda neid omavahel sidudes uusi vaatenurki, vahendas "Aktuaalne kaamera". Lentikulaarpilti erinevate nurkade alt vaadeldes hakkavad mängima värvid, valgus, varjud ja peegeldused.

Maret Sarapu ütles, et teda huvitab ilu nii esteetika kui headuse tähenduses. Samuti pakub talle rõõmu asjadele erinevate vaatenurkade loomine. "Lihtsalt see mängimine ühe väikese asjaga, millest sa näed, et seal on nii palju ilusaid vaateid sees, mis ei paista esimesel pilgul välja," kinnitas ta, lisades, et see on teda juba pikka aega huvitanud.

Näitus "Kapijaanalind" jääb HOP galeriis avatuks 21. maini.