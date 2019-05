Maailmalavade ooperilaulja Monika-Evelin Liiv: kui mina laulsin, lülitati mikrofon välja

Liiv alustas muusikaõpingud Tõrva laulustuudios ning jätkas Georg Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis Tõnu Bachmanni lauluklassis. Liiv on külalisena laulnud rahvusooperis Estonia, Londoni kuninglikus ooperis, Soome rahvusooperis, Iisraeli ooperis ning astunud üles Saaremaa ooperipäevadel, vahendas ETV saade "Ringvaade".

"Mina laulsin kaks aastat Londoni kuninglikus ooperis ja pärast 2009. aastat või 2010 ma tegin esimese rolli Eestis pärast Londonis lõpetamist," naeris Liiv, et Estoniasse pääsemiseks peab olema väga kõrge tase.

Praegu on Liiv valinud taas maailmamuusiku karjääri. Eestisse satub ta laulma aastas korra. "Tavaliselt on nii, et igal lauljal on oma agent, kes otsib erinevaid võimalusi, mida kuskil erinevates teatrites esitatakse ja siis kutsutakse sind ette laulma," selgitas Liiv vabakutselise ooperilaulja elu. "Kui sind juba teatakse ja tuntakse, on kerge, aga alguse asi, minule andis väga palju kaasa, et ma olin Londoni kuninglikus ooperis kaks aastat. See andis mulle suure tõuke," lausus Liiv. Praegu elab Liiv Soomes ja laulab põhiliselt Londonis ning Prantsusmaal.

Liiv tunnistas, et noorena unistas ta ka estraadilaulja karjäärist, kuid lauluvõistlustel osaledes mõistis ta, et pole selleks oma tugeva hääle tõttu loodud. "Kui mina hakkasin laulma, lülitati mikrofonid välja. Võib-olla mul ei olnudki muud varianti," ütles Liiv, miks temast sai ooperilaulja.

5. juunil algusega kell 19.00 tuleb Liiva esituses Tõrva uuel keskväljakul ettekandele Guiseppe Verdi Messa da Requiem kontsertettekanne. Maailmatasemel muusikasündmus toimub koostöös Londoni Kuningliku ooperiga.

Tänavu möödub 150 aastat Verdi Reekviemi esmaettekandest ning Tõrva uuel keskväljakul teoks saav suursündmus on ühtlasi pühendatud dirigent maestro Eri Klasi 80 sünniaastapäevale.