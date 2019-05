Põhjala tehas avab terveks päevaks linnarahvale uksed

MTÜ Põhjala tehas liikme ja ürituse ühe korraldaja Jaanika Siiroja sõnul on tegu omamoodi ainulaadse verstapostiga tehase ajaloos, kuna nii mastaapselt pole ala huvilistele kunagi avatud olnud.

"Oleme viimastel kuudel korraldanud vähesel hulgal ekskursioone ja avastusretki tehase seinte vahele ja tõdeme aina enam, et inimeste huvi vanade tehasehoonete, nende ajaloo ja tegemiste vastu on suur. Seetõttu hakkabki tehase süda 11. mail põksuma ja ala täitub terveks päevaks elu ja meluga. See on eksklusiivne võimalus tulla uudistama tehast läbi erinevate tegevuste, algatuste ja paikade," rääkis Siiroja.

Ürituse "Põhjala tehas ärkab ellu" programmist leiab erinevaid kontserte, ekskursioone, kunsti, disaini, töötubasid ja muid Põhjala tehase väärtustega haakuvaid algatusi. Eraldi on tegevusi ka lastele ja noortele. Ürituse kaaskorraldaja Laura Loit selgitas, et eesmärk on päev täita erinevate kaasavate loometegevuste või kogukondlike algatuste rütmis. Nii kuuleb näiteks kogukonnalaval esinemas peamiselt Põhja-Tallinnast pärit noori, disainikoridoris aga saab tutvuda Eesti disaineritega, kuulata nende lugusid ning töötubades ka ise disainikunsti loomisel kätt proovida," ütles Loit.

Jaanika Siiroja lisas, et üritus annab võimaluse kaasa mõelda ja sõna sekka öelda. "Näiteks toimub meil Arvamusfestivali miniversioon, kus arutletakse loominguliste algatuste ja kogukondade tekke üle, nende mõjust linnadele ja inimestele ning Põhjala tehase tuleviku üle. Põhjala tehas ei ole täna veel kaugeltki valmis ning on alles oma nägu kujundamas. Seetõttu kutsumegi nii külalisi ürituse päeval Tulevikukohvikus kui ka hiljem kõiki huvilisi sõna sekka ütlema, milliseid uusi algatusi Põhjala tehases tulevikus sündida võiks."

Ühe päeva jooksul toimub Põhjala tehases erinevaid muusikalisi ja kunstilisi ettevõtmisi:

· Laternamatkade ekskursioonid viivad tehase erinevatesse paikadesse, kuhu pääseb vaid giidiga (vajalik eelregistreerimine).

· Kogukonnalaval astuvad üles Põhja-Tallinna noortekeskuse noored muusikud

· Pealaval astuvad üles mitmed muusikalised kollektiivid: Lepatriinu, Ouu, Vesi Päästab ja Francis.

· Disainikoridoris saab tutvuda Eesti disainerite loominguga ning osaleda töötubades. Teiste seas on kohal Kopli Couture, Kateriin Rikker & Ain Toim, Inga Radikainen, Labora, Mari Disain ja Anna Kõuhkna.

· Toimub Arvamusfestivali ideeringlus ja Tulevikukohvik

· Uksed avavad Põhjala tehase ruumides tegutsev seljakotibränd MÄRSS ja Põhjala tehase alale kerkiv uus loovruum Angaar Instituut.

· Külla ootab sel päeval esimest korda avalikkusele uksed avav pop-up suvebaar Botik koos rohelise salaaiaga.

· Vanas tootmisangaaris visuaalrännaku saatel toimuv öökontsert kutsub kuulama viiuldaja Carmen Lindami loomingut.

Täpsema üritusel toimuvaga saab tutvuda ürituse Facebooki lehel. Üritusele sissepääs on 1 euro, mis aitab toetada tehase kultuuriprogrammi arendamist.

Põhjala tehas on Kopli poolsaarel, Marati 5 asuv endine kummitoodete tehas.