Põhjala tehase angaarikinos näidatakse lühifilme armastusest

Produtsent Luurel Varas ja Hyrr Innokent Vainola, kes on tuntud ansamblitest Ouu ja Rake, lõid uue projekti Seltskond Pargis, millega avaldasid just ka debüütalbumi "6 Pala Öisest Pealinnast". Plaadil kõlavat muusikat hakkasid nad kirjutama kaks aastat tagasi ning on tänaseks live-koosseisuga andnud ka ühe kontserdi.