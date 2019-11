Anna Kõuhkna näitusest "Peegeldused": ma olen armunud õlivärvidesse

Fahle galeriis on avatud Anna Kõuhkna maali- ja fotonäitus "Peegeldused". Kõuhkna kasutab oma värskes loomingus nii õli- kui ka akrüülvärve ja talle omaselt on tööde peategelaseks naine.

Tööd on inspireeritud temast endast ja nii ilusatest kui ka vähem ilusatest kogemustest, vahendas "Aktuaalne kaamera" Läbi selle peegeldab ta naise olemust läbi eri varjundite. Näitus "Peegeldused" koosneb maalide seeriast, mis on valdavalt kunstniku 2019. aasta looming.

Kunstniku enda sõnul võib tema töödest leida rahulikke peegeldusi ja mitte väga intensiivseid tundeid, sealjuures on seal palju igatsust ja meelerahu. "Need peegeldused ongi justkui kildudeks lahtivõetud enesekogemus," sõnas ta ja lisas, et ta on armunud ka õlivärvidesse. "Varem olid mul ainult akrüülid, aga enam ei saa õlist lahti."

Näitus jääb avatuks kuni 15. jaanuarini 2020. aastal.