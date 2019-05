Kogo galeriis tervitab kunstihuvilisi kuuetonnine kivihunnik

Näitus ei ole lõplikult valmis ning iga päev toimub seal kunsti, kirjanduse ja teisi distsipliinideüleseid projekte. Kivi kui universumi mudel on Kaose kogudust ühendav element ning näitusel valmivate loomeaktide alus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Retrospektiivi all me mõtleme kogu seda inimkultuuri kivikirvest alates kuni tänapäevani välja. Sisuliselt me vaatame tagasi sellele, kuidas inimkond on proovinud kaost alistada ja sellest konstrueerida endale sobivat struktuuri, aga meie koguduse idee on see et me tunnistame, et see pole kuigi õnnestunud projekt, et kaos valitseb edasi," selgitas Kaose koguduse liige Martin Rästa.

Näitus on avatud 22. juunini.