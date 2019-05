Selgusid Klaudia Taevi nimelise noorte ooperilauljate konkursi finalistid

XI Klaudia Taevi nim rahvusvahelise noorte ooperilauljate finaali pääsesid:

Bariton Vladislav Tlushch Ukrainast

Bass Sargis Bazhbeuk-Melikyan Armeeniast

Sopran Kamilė Balabonaitė Leedust

Bass-bariton Samuli Taskinen Soomest

Sopran Marija Arutiunova Leedust

Sopran Hanna Tverdova Ukrainast

Võitja selgub 26. mail kell 19.00 Pärnu kontserdimajas algaval finaalkontserdil. Publik saab valida finalistide seast ka oma lemmiklaulja. Kontserti vahendab otseülekandena Klassikaraadio.

XI Klaudia Taevi nimelise konkursi žürii esinaine on Metropolitan Opera metsosopran Dolora Zajick, kes annab Pärnus ka meistriklassi ning kohtub ooperihuvilistega 26. mail.

XI Klaudia Taevi nim rahvusvaheline noorte ooperilauljate konkursi esimesed voorud toimusid veebruaris ja märtsis üle Euroopa 26 linnas: Amsterdamis, Berliinis, Budapestis, Bukarestis, Cluj-Napocas, Detmoldis, Grazis, Helsingis, Jerevanis, Kaunases, Kiievis, Lvivis, Mainzis, Malmös, Mariboris, Milaanos, Minskis, Moskvas, Oslos, Riias. Sankt-Peterburgis, Sofias, Stockholmis, Zagrebis, Tartus ja Viinis.

Dirigent Erki Pehk arendas PromFesti välja 1996. aastal loodud Klaudia Taevi nimelisest rahvusvahelisest noorte ooperilauljate konkursist, mis on ka praegu festivali keskne sündmus. See konkurss on ainuke järjepidevalt tegutsev rahvusvaheline ooperilauljate konkurss Eestis, mis on tänaseks pälvinud rahvusvahelise maine ning millest osalejate arv kasvab aasta-aastalt. Konkursi žürii koosneb tunnustatud ooperi-asjatundjatest – lauljatest, dirigentidest, agentuuride ja ooperiteatrite esindajatest.