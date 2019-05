Endla teater lõpetas 108. hooaja piknikuga

Teatrihoovi võis tulla oma piknikukorviga, aga ka lihtsalt niisama meelt lahutama, sest tegevusi pakkus teater palju, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Külastajad said osaleda ekskursioonil teatrimajas, proovida teadmisi mälumängus, soetada soodsa hinnaga teatripileteid või lihtsalt esinejaid vaadata.

Lõppenud hooajaga jäi Endla rahule. Publikut jätkus kõikidele lavastustele, aga paljude lemmikuks sai "Elu ja armastus".

Seda, et vaatajate arv oleks viimastel aastatel vähenenud, Endla kohta öelda ei saa.

"Me oleme saavutanud remondieelse taseme, meie tavapärase taseme. Meie siht on püsida 180 000 vaataja juures aastas. Ma arvan, see on täiesti okei. Me ei pea ilmtingimata pingutama 100 000 silmas pidades. Tähtis on see, et need inimesed saaksid teatrielamuse meie lavastusi nähes. Alati saaks paremini, aga oleks patt nuriseda," rääkis teatrijuht Roland Leesment.