Galerii. Muusikaviktoriini Eesti meistriks tuli Tartu tiim Kirgede Torm

Eesti uuenduslikumate teatritegijate ja -teoreetikute suust on olnud viimastel kuudel tihti kuulda, et teatriliit on vait hetkil, mil neilt oodatakse kasvõi moraalset tuge. Kui EKRE ründas Teater NO99t, kui kultuuriministeerium katkestas Sakala 3 konkursi, on liit olnud vait. Küsisin teatriliidu esimehelt, miks see nii on.