Näitusel tutvustatud 25 hoonet püüavad anda sissevaate ligikaudu sajandi jooksul ehitatud moodsatesse lasteaedadesse. Inspireerivas lasteaias, nagu neid rajatakse tänapäeval üha enam, on tähelepanu lapse kogemusel ruumist. Keskmes on lapse tunne, et ruum pakub talle avastamisrõõmu, reageerib tema tegevusele ja on turvaline.

Ootused lasteaedade ruumi kvaliteedile on 21. sajandil kasvanud. Selle nimel on korraldatud mitu edukat arhitektuurivõistlust. Aina sagedamini kaasatakse lasteaia loomisse lai ring asjatundjaid: koos tellija ja arhitektidega teevad parima tulemuse nimel tööd ka pedagoogid ja liikumisspetsialistid. Hea lasteaia arhitektuuris näib kehtivat põhimõte "Koostöös peitub jõud".

Muinasjutud, laste joonistused ja päike – missuguse muu hoone autor saab neist inspiratsiooni ammutada kui mitte lasteaia oma? Selle kõrval on lasteaiaarhitektuur pannud tegijad ka parasjagu proovile, peegeldades ühiskondlikke muutusi ja sõltudes oma aja pedagoogilistest lähtekohtadest.

Näituse kuraator on Sandra Mälk.