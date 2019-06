Sveta Baaris esinevad Greg Fox, Olimpia Splendid ja Taraka Larson

Greg Fox on New Yorgist pärit multi-instrumentalist, interdistsiplinaarne kunstnik ja õpetaja. Trumme peamise suhtlusallikana kasutades kirjeldab ja animeerib ta peidetud sünesteetilisi maastikke. Tegemist on mitmekülgse loojaga, kes on tuuritanud ja muusikat loonud mitmete nimedega, seal hulgas Liturgy, Guardian Alien, ZS, Ex Eye, Skeletons, Teeth Mountain, Dan Deacon, Colin Stetson ja Ben Frost.

Hüpnootilise bassi ja veidi paigast ära kitarrihelide poolest tuntud trio nimega Olimpia Splendid sündis 2010. aastal Helsingis. Selle loojad on visuaalkunstnikud ja muusikud Heta Bilaletdin, Jonna Karanka ja Katri Sipiläinen. Plaadifirma Fonal Records andis aastal 2013 välja nende EP, millele järgnes peatselt ka täispikk debüütalbum.

Olimpia Splendid. Autor/allikas: pressimaterjalid

Intiimsema soolonumbriga astub lavale duo Prince Rama üks pooltest. Brooklyni psühho-popi bändi õeksed Taraka ja Nimai Larson astusid 2016. aastal üles Kumu Ööl, ent sel korral esineb eestlastele vaid Taraka. Naised segavad oma etteastetel kokku elemente psühhedeeliast, krautrock'ist ja klubimuusikast ning ilmselt on ühtviisi kirev ka Taraka soolokontsert.

Sveta Baari uksed avanevad 25. juunil kell 19.30.