Avinurme suveteatri traditsioon on jaanilaupäeval toimuv esietendus

Avinurme suveteatri traditsioon on mängida enne jaanitule süütamist uut tükki ja nii juba 15 aastat järjest. Kuna elu on viinud mitmeid näitlejaid Avinurmest kaugemale, aitab teatri tegemine paljudel harrastusnäitlejatel hoida sidet kodukohaga, sest proovi tulles saab ka koduseid külastada.

Uue näidendi lavale toomiseks tullakse Eesti eri paikadest Avinurme kokku esimest korda kevadel. "Katsume leppida kokku selliselt, et iga nädal on üks päev trennipäev, aga paraku on alati niimoodi, et lõpp läheb kiireks," muigas pärast etendust ERRile antud intervjuus Avinurme suveteatri näitleja Jaanus Kõrre.

Avinurme suveteater ei piirdu vaid jaanitule-eelse etendusega. Igal aastal järgnevad sellele esinemised Eesti eri kohtades. "Otsime ise ka selliseid kohti ja juba meid ka kutsutakse esinema. Alguses suhtutakse harrastustruppidesse eelarvamusega, aga me oleme kuidagi meeldinud," ütles Avinurme suveteatri lavastaja ja vajaduse korral ka näitleja Mari Oolberg, kes on ainsana suveteatris kaasa teinud kõik 15 hooaega. Oolberg võttis lavastaja teatepulga neli aastat tagasi üle Maie Pärnalt.

Kui trupis on arutatud, miks nad sellega tegelevad, siis on jõutud seisukohale, et näitemänguga tegelemine aitab heas seltskonnas pingeid maandada. "Kui sa oled ise sellisel töökohal, kus sa pead väga palju otsustama, siis mõnikord on tore, kui keegi teine ütleb, mis sa tegema pead. Sina lased ennast lõdvaks ja proovid mängida seda, mida lavastaja käsib," rääkis Oolberg.

"Kihvt on, kui tajud, et poed mingite karakterite sisse. Eriti need markantsed rosinad, kui saab vimkaga ja sellist kihvti karakterit teha - see on lust. Teatri tegemine annab ka teistpidi tagasi ja selleks on publik. Kui oled ikka edev inimene ja etenduse maha mängid ja tuleb tänulik aplaus, siis on vahva. Eks need näitlejad natuke edevad inimesed vist on," sõnas harrastusnäitleja Kaja Karo.

"Teen seda ausalt öeldes seltskonna pärast. Ja eks seda on ka natuke, et kui sa tuled lavale ja rahval on lõbus vaadata - see on ikka fiiling," lisas Jaanus Kõrre.

Nii Karo kui ka Kõrre on näitemängu juures olnud 14 hooaega. Karo alustas küll ava-aastal, kuid hiljem on ta teinud ühe aasta pausi.

Lisaks neile löövad Francis Joffo vodevilli ja elu ainetel Mari Oolbergi poolt kokku kirjutatud ja lavale seatud ning jaanilaupäeval Avinurme tünnilaval rohkearvulise publiku ees esietendunud lavastuses "Mitte millestki midagi ehk Ilma naisteta ei saa... vist!?" kaasa Daisi Mäeots, Arne Labe, Klaarika Klemm, Raido Paju, Kaiel Altpere ja Priit Pärn. Kostüümide eest vastutas Merike Vaarmets.