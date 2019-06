Lihula muuseum hakkab näitama baltisakslaste pärandit

LEADERprogrammi toetusega saadud 64 000 euro eest renoveeriti Lihula mõisas kaks ruumi, kuhu pandi üles Lihula lilltikandi teemaline näitus. See käsitööliik on kantud eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse. Kohalikel käsitöölistel on tähelepanu üle hea meel.



"See on meie esiemade pärand. Viiskümmend aastat oli see peaaegu tundmatu kogu Eesti rahvale, aga viimased kümmekond aastat teatakse ja tuntakse Lihula lilltikandit jälle ja juba päris hästi, "ütles Lihula lilltikandi seltsi liige Urve Selberg.

Lisaks renoveeriti Lääneranna valla toetusel veel üks saal, kus näeb Eesti patselapilisi tekke. Kaugemas tulevikus plaanib muuseum keskenduda baltisaksa teemale.

"Tundub, et on aeg nii kaugel, et vaadata, mida siis baltisakslased tegelikult on Eestis teinud peale selle, et nad on talupoegi peksnud. Nad on väga palju muud teinud. On baltisaksa kunst, on teadus, on maadeavastajad ja väga palju muud. Selle teemaga hakkame tegelema, see on keeruline aga Baltisaksa Eesti Selts on sellest teadlik ja väga seda meelt, et seda võiks teha, sest tegelikult baltisakslastel ei ole ka Saksamaal oma õiget muuseumi," Lihula muuseumi juhataja Marika Valk.

Marika Valk ütles, et esialgu pole veel nendeks plaanideks vajaminevat raha leida õnnestunud, kuid töö selleks käib.