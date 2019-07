Galerii: näitus Noblessneri valukojas heidab pilgu aerofotograafiale

Näituse tõi Eesti publiku ette KOKO arhitektide üks asutajatest Andrus Kõresaar, keda on alati paelunud nii fotograafia kui ka lendamine. "Terviklikku käsitlust aerofotograafia arengust on põnev uudistada nii selle ala huvilisel kui ka esmatutvujail, sest aerofotograafia eesmärk ja kasutatavad tehnikad on läbi aegade olnud väga erinevad ja kohati ka eriskummalised. Näiteks kasutati algusaegadel fotode tegemiseks droonide asemel tuvisid," sõnas Kõresaar.

Näitus koosneb kolmest osast, pakkudes esmalt pilguheitu aerofotograafia sünnile 160 aastat tagasi Pariisis. Sellest ajajärgust on pärit ka üks vanimaid säilinud aerofotosid, mille autor on esimese aerofoto teinud Prantsuse fotograaf Nadar.

Teine osa keskendub aerofotograafia tehnilisele arengule ja tehnika kasutamise eesmärkidele. Kolmas osa näitusest toob vaatajateni kuue kaasaegse kunstniku tööd, mis illustreerivad dokumenteerimisest sündinud loomingut.

Originaalnäitusele on lisatud ka Eesti oma aerofotograafia pärlid Rahvusarhiivist, Maa-ametilt ja Hades Geodeesialt.

Prantsusmaal populaarne näitus jääb avatuks 28. augustini ajaloolises Noblessneri valukojas, mis oli osa 1912. aastal ehitatud ja toonasel Tsaari-Venemaal tähtsaimaks kujunenud allveelaevade tehases.