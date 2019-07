Briti maalikunstnik maalib Eestis laulupidu

Kiek in de Kök'i juhataja Toomas Abiline avastas reedel üllatusega muuseumi ülemiselt korruselt mundris mehe maalikastiga Tallinna vanalinna vaadet maalimas. Niguliste kirik oli juba poole torni ulatuses valmis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Briti sõjavägi kutsus kapten Hugh Beattie reservistina mõneks päevaks Tallinna vaatamisväärsusi jäädvustama.

"See on suurepärane. Ma arvan, et see on suurepärane, et jäädvustatakse seda võrratut vaadet. Kui me räägime selle olukorra kummalisusest, siis see on lihtsalt see, et ei olnud kokku lepitud meiega. Aga see ei ole üldse probleem," rääkis Abiline.

Beattie ostis lihtsalt kohe avamise järel pileti ning hakkas pihta. Nelja-viie tunniga peab maal valmis olema, viimistleda saab mujalgi.

Beattie liitus armeega kunstiõpingute ajal, sai sideväelase eriala ning maalis oma esimese missiooni ajal Bosnias 1996. aastal.

"Ma maalisin Bosnias rohkem kui samal ajal kunstiülikoolis, sest brigaadiülem pani mind sõjakunstnikuks," ütles kapten.

Sestpeale on kunstnik maalinud sõjaväe tellimusel, kuid armastrab ka linna- ja loodusvaateid. Portretistina maalis ta 11 aastat tagasi endist Briti peaministrit Margaret Thatcherit.

Kokku teeb Beattie Eestis neli-viis maali, kolm on juba valmis. Beattie töö on leida Briti armee jaoks Eesti ning jäädvustada seda kunstniku pilgu läbi.

"Minu töö on leida inspiratsiooni Eestist ja otsida midagi, mille kohta britid ütleks - ah see ongi iseloomulik Eestile! Ma pean selle kinni püüdma ja kunstiks muutma," selgitas Beattie.

Tallinna puud on nii iidsed, et tänavalt on raske leida sobivat vaadet. Nii roniski kapten reede hommikul Tallinna kõrgeimasse kindlustorni. Kuid tema suurim maal tuleb laulupeost - seda küll fotode põhjal, mida ise teha kavatseb.

"Minu eesmärk pole aina vorpida šokolaadikarbi kaanepilte. Tuleb teha suur maal hiljem, kus on inimesed. Võib-olla Eesti vabaduse põhisisust.. Seda ma ootan laulupeolt," rääkis Beattie.