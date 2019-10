Loo esimene peatus on pühendatud Maarja emale Annale ja vanaemale Emerentiale, seejärel tõusetub tähelepanu keskpunkti ema ja poeg ning jõuab lõpuks leinava ja kannatava emafiguuri juurde, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuraator Merike Kurisoo sõnul on kõik selle näituse pea 50 eksponaati põnevad ka eraldi võttes. Nii on väljas ka üks vanimaid, 13. sajandist pärit Ruhnu kiriku puuskulptuur, Tallinna Linnamuuseumist pärit keskaegne pärgament Maarja sugupuuga ning üle 50 aasta Rootsis maapaos olnud ikonograafiline üllatus – kunstiajaloos haruldane kujutis Maarjast lapsevoodil.

"Kuraatorina pidasin vajalikuks välja tuua seda poolt, et need pildid ise kujutavad ema ja poega emotsionaalselt ja lähedastena," selgitas Kurisoo ja lisas, et need pidid mõjuma niiviisi ka tollastele vaatajatele.

Näitus "Neitsi Maarja. Naine, ema ja kuninganna" on Niguliste muuseumis avatud aprilli lõpuni.