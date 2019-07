Tartu graafikafestivalil näeb Andy Warholi originaalteost

Graafiline teos jõudis Eestisse läbi anonüümseks jääda sooviva erakollektsionääri ja festivali avamisel on seetõttu kasutusel ka tavapärasesest rangemad turvameetmed. Warholi kalleim töö – 1963. aasta serigraafia teos "Silver Car Crash (Double Disaster)" müüdi 105 miljoni dollari eest 2013. aasta novembris.

Festivali kujundaja on Taje Tross ja esindatud on kunstnikud Euroopa Liidust, Venemaalt, Ecuadorist, Mehhikost, Argentinast, Kuubalt, Valgevenest, Ukrainast, Hiinast, Iraanist, Indoneesiast ja USA-st. Avamisel toimuvad tegevuskunstiaktsioonid, näitused avatakse Tartu Kunstimajas, Trükimuuseumis, Poissmeeste Maja Galeriis, Aparaaditehases ja aadressil Promenaadi 5. Esinevad Lääneranniku poeedid – Kivisildnik, Leonora Palu, Jaak Känd, Eric Piper Oklahomast, Jüri Koll Los Angelesest jt.

Tartu Graafikafestivali 2019 "Hullunud loomakari" Suur Avamisralli



NELJAPÄEV, 25. JUULI

17.00 Tartu Kunstimaja (Vanemuise 26)

LIVE

Lääneranniku Poeedid / West Coast Poets

19.00 Trükimuuseum (Kastani 48f)

19.30 Poissmeeste Maja Galerii (Kastani 56)

Performance "Koerte kõnelus poola kunstist"

20.00 Aparaaditehas – Soul Mark Tattoo (Kastani 42)

21.00 Promenaadi 5 "Anonymous Boh"

Graafikafestivali Maleturniir

Järelpidu

Töötoad 22.–24.07.2019 Tartu trükimuuseum, Tartu Kunstimaja

Eric Piper – maski töötuba

Peeter Allik – linoollõike töötuba

Eesti Trüki- ja Paberimuuseum – plakati töötuba/täheladumine

26.07.2019 kell 16.00 Graafikafestivali Maleturniir Poissmeeste Maja Galeriis

Näitused:

Tartu Kunstimaja (Vanemuise 26)

FATHERLESS (USA)

Fatherless on USA-Inglismaa taustaga kunstnike ühisprojekt, mis kasutab kollektiivses loomingus igaühe kultuurilisi iseärasusi. Kombineerides üldlevinud tarbimisühiskonna ja popkultuuri sümboleid, loovad nad eripalgelise visuaalse reaalsuse, mis on ühekordne ja intrigeeriv.

ERIC PIPER (USA)

Eric Piper on graafik, kelle teosed tõmbavad kujundeid üleilmastunud alateadvusest, ühendades identiteedi, väärtushinnangud ja oma teekonna otsimise võõrandunud keskkondades.

EDGE TO EDGE (Los Angeles)

Kuraator Yuri Koll

The Venice Institute of Contemporary Art (ViCA) toob Tartusse Los Angelese kaasaegse kunsti projekti "Edge to Edge". Ekspositsioon on interdistsiplinaarne kunstide ja ideede vahetus lääne kultuuri ühest tipptasemest teise – Lõuna-California/Los Angelese basseinist Eestisse ja Balti riikidesse.



ANDY WARHOL (USA)

Tartus eksponeeritakse kunstiikooni Andy Warholi originaalteost.

TAJE TROSS

Taje Tross alias Devilgirl on performance-, installatsiooni- ja videokunstnik. Devilgirlina on seda femme fatale't nähtud underground-skeenel üle kogu maailma, metsikut ja anonüümset.

LEONARDO aka ALAR RAUDOJA (EST)

Kunstniku alter ego LEONARDO püüab lahendada müstilisi koode ja mõistatusi ning muuta need lihtsateks argieksistentslikeks kujutisteks.

ANONYMOUS BOH

Anonymous Boh on loonud peatumatute ülemaailmsete tuuride, performance`ite, näituste ja publikatsioonidega ühe kõige esinduslikuma, märkimisväärsema, ajakohasema ja transformatiivsema kunstiliikumise ajaloos. Juhina on Boh nagu meie ajastu Wild Bill Hickok, P. T. Barnum, Alfred Jarry, Tristan Tzara, Ezra Pound või Orson Welles. Boh, kes rakendab kõiki kunstimeediumeid vahenditena Non Grata Diverse Universe'i globaalsetes performance'ites, näitab mitte ainult seda, kus inimesed hetkel on, vaid ka loob hiljem mõistetavaid visioone postapokalüptilisest absurdsusest mänglevalt kaleidoskoopilisel maastikul.

Eesti Trüki- ja Paberimuuseum (Kastani 48F)

Rahvusvaheline Graafiline Disain – plakatinäitus "IDIALOOG" teemal "ELU/LIFE". Kuraator Marko Kekishev. Näitus eksponeerib graafilise disaini kujundusvõimalusi laial skaalal, kasutades tüpograafiat, kalligraafiat, illustratsiooni, fotot, erinevaid maalivõtteid ja segatehnikat. Esinejad Euroopa Liidust, Venemaalt, Ekvadorist, Mehhikost, Argentiinast, Kuubalt, Valgevenest, Ukrainast, Hiinast, Iraanist, Indoneesiast ja USA-st:

Agija Bataraga LAT, Anastasia Bardina RUS, Anastasiia Nalkovskaya RUS, Ander Avila EST, Andrei Kormashov EST, Andres Aarik EST, Anja Berestok RUS, Ardo Sägi EST, Artur Kuus EST, Bert Basil RUS, Bruno Palmik EST, David Hovhannisyan RUS, Dmitri Makonnen EST/RUS, Dmitry Rekin RUS, Ekaterina Abramova RUS, Elena Kopteva RUS, Elizaveta Steshenko RUS, Eston Kamelang Mauleti IDN, Faldin-family RUS, Gatis Vanags LAT, Helene Vetik EST, HuiMin Su CHN & Mina Nasliyani IRN, Igor Devishev RUS, Ivar Sakk EST, Janno Preesalu EST, Jouri Toreev BLR, Julia Golovina BLR, Julia Valtanen RUS, Kalle Toompere EST, Karel Korp EST, Katariin Mudist EST, Katerina Balakina RUS, Kristjan Tramberg EST, Lesha Pushkarev RUS, Li Xu CHN, Lii Ranniku EST, Liisa Kruusmägi EST, Maret Põldre EST, Margus Haavamägi EST & Proomet Torga EST, Margus Tamm EST, Maria Kalugina RUS, Mario Fuentes ECU, Marita Tambelt EST, Marko Kekishev EST, Marko Levin EST, Natalia Ivashina EST, Nikolai Shtok RUS, Pauline Marie Korp EST, Pekka Loiri FIN, Peter Bankov CZE/RUS, Tiiu Pirsko EST & Mati Veermets EST, Raido Laasi EST, Ran-Re Reimann EST, Riho Hallop EST, Rman Saboori IRN, Ronald Eiland EST, Serge Skrypniczenka BLR, Sergey Sukhov RUS, Silver Vahtre EST, Zane Shumeiko LAT, Tatiana Ishchenko RUS, Tiit Rammul EST, Tuuli Laumets EST, Valeria Vaicekhovskaya RUS, Vello Lillemets EST, Victoria Markova EST, Viktoriia Golokhvastova EST, Villu Järmut EST.



Performance:



ERIC PIPER (USA)

Eric Piper on aastaid olnud kaose jumalate vahendaja, kunstnik, pühak, mereloom ja komeet. Sündinud Aries'i spiraali all maakera selgrool, on ta lummatud sellest, kuidas asjad kasvavad, kui nad hävitatakse. Ta on enesehävitamise teekond. Ta jättis oma silmad loori taha. Ta mattis oma luud kadakate alla, kus nad koos juurtega purustati. Ta toitis enda tükkidena väikesele karjuvale kilpkonnale, kelle fuugad olid häälestamata.



LÄÄNERANNIKU POEEDID (EST)

( : ) kivisildnik, Leonora Palu, Raul 'Porfa' Majas, Kädi Kallau, Jaak Känd, Rasmus Paesüld.

( : ) kivisildnik on kahekordne maailmameister, kelle luuleraamatuid saab mõõta meetritega; Leonora Palu on flöödimängija ja -õpetaja, kes on üllitanud kaks luulekogu; Jaak Känd on kahel korral esindanud Eestit Euroopa Poetry Slam'il, tal on ilmunud luulekogu "Iga päev, iga aasta" ja trükikojas on hetkel "Elevandid pasundavad unenägudes"; Raul Majas on lavaluuletaja, lühivormide meister.

Tartu Kunstimaja näitus on avatud 18. augustini.