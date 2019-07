Arvustus. Lil Nas X liidab kantri ja räpi ilma tõsisema kultuuride kokkupõrketa

Aasta suurim popfenomen, Lil Nas X, on endale leidnud kindla koha ühehitiimede kuulsuste halli. "Old Town Road" on lihtne ja nakkav lauluke, millega 20-aastane georgialane puges koheselt naha alla miljonitele ja on purustab peatumatult muusikatööstuse rekordeid. Noormehe edu meenutab Eurovisiooni lauluvõistluse võitmise võtit – sul võib olla enda arvates sobiv laul, vajalikus esituses, õigel ajal, aga tegeliku võidu toob pime õnn ja ettearvamatu loterii.

Lil Nas X "7 EP" on R2 nädala plaat.

"7" on lühike kollektsioon tõsimeeli kantrimuusikat fännava afroameeriklase soovist ühendada kaks üsna erinevat žarnrit (teine muidugi räpp) ilma tõsisema kultuuride kokkupõrketa. Peale hiti, mida on kaks varianti, leiame isegi ootamatult laia ampluaa kõlavärve. Träppivast kantrist bängiva biidini. Kõige üllatavamad on aga "Panini", ängi täis sündine grunge-räpp, ja vanakooli raadiorokk "F9mily (You & Me)". Vajalikku turundusjõudu annavad paar staarkülalist, Cardi B ja Travis Parker.

Kuid kogu sest kaheksast rajast koosnevas komplektis on siiski ainus oluline detail Lil Nas X-i juhuslik leiutis – briljantne kantri ja räpi hübriid "Old Town Road", mida internet on ääreni täis ja millest kellelgi pole pääsu.