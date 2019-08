Ilmus Eesti uue filmi "Ükssarvik" treiler

Lugu põhineb enam kui 30 reaalse Eesti idufirma ettevõtja juhtumistel ning kogemusel viimase 15 aasta jooksul. Film annab vaatajale pildi tehnoloogiafirma tegemise võlust ja valust, usaldamisest ja unistamisest, hullusest ja hulljulgusest.

Filmi autor ja lavastaja on tehnoloogiaettevõtja Rain Rannu, kes proovis filmi alal esimest korda kätt 2016. aastal gerilja-stiilis vändatud komöödiaga "Ameerika suvi". "Ükssarvik" on tema teine täispikk mängufilm. "Mulle meeldib teha filme maailmadest, mida hästi tunnen," rääkis Rannu, kes usub, et uus film on huvitav ja õpetlik nii tehnoloogiavaldkonna inimestele kui ka laiemale vaatajaskonnale.

Filmi produtsendi Tõnu Hiielaidi sõnul võeti filmi üles 2018. aasta suvel Eestis ja San Franciscos. "Lisaks peaosades säranud Liisa Pulgale ja Henrik Kalmetile olid meil ka kaadri taga kodumaised tipp-filmitegijad: operaator Ants Tammiku eelmised tööd olid paljukiidetud koguperefilm "Eia jõulud Tondikakul" ning "Tõde ja õigus", filmi kunstnik Katrin Sipelgas oli filmide "Sangarid" ning "Must alpinist" tiimis, helilooja Janek Murd tegi muusikat noortefilmile "Nullpunkt" ning kaasprodutsent Aet Laigu draama "Ema" on võitnud mitmeid auhindu."

Kõrvalosades löövad kaasa Hollywoodis tegutsev Eesti päritolu näitleja Johann Urb ("CSI: Miami", "Eastwick", "Zoolander") ning Rogelio Douglas Jr, kes muuhulgas mängis kolme Oscariga pärjatud mängufilmis "Whiplash" ning kassahitis "Straight Outta Compton." Lisaks teevad kaasa Eesti näitlejad Anti Kobin, Roland Laos, Riivo Anton, Rain Tolk jpt.

Filmi toodab Rain Rannu ja Tõnu Hiielaidi produktsioonifirma Tallifornia, kel on lisaks töös veel kolm täispikka mängufilmi uue põlvkonna Eesti ja välismaa tegijatelt.