Liisa Pulk: "Ükssarvik" annab aimu, mis on paljuräägitud idufirmanduse sisu

Septembris esilinastub Eesti kinodes film idufirmade loomisest, mis filmi režissööri Rain Rannu sõnul põhineb tõestisündinud lugudel, millest nad mõned on ka üle dramatiseerinud. Näitleja Liisa Pulga sõnul on selle filmi suurim väärtus see, et see annab aimu, mis on selle start-up'induse sisu, millest kogu aeg uudistest lugeda saab.

"Ükssarvik on midagi väga haruldast, väga müütilist, mis võib-olla on olemas, võib-olla ei ole olemas. Start-up-maailma keeles on üksssarvik idufirma, mille väärtus on vähemalt miljard dollarit. Nagu Eestis meil on siin Skype, Transferwise, Taxify ja varsti mõned veel," selgitas filmi režisöör, stsenarist ja produtsent Rain Rannu, mida tähendab ettevõtluses mõiste "ükssarvik".

"See võti, millega me sellele maailmale läheneme seda filmi tehes, on selline läbi kerge huumoriprisma. Ehk me oleme intervjueerinud väga paljusid edukaid pärisettevõtjaid Eestis ja mujal maailmas ning nende lugudest oleme kokku pannud väljamõeldud loo hoogsas pooleteisttunnises mängufilmiformaadis," lisas ta.

Rannu sõnul on filmis ajas rändamist väga palju, sest start-up-maailmas on aeg tema sõnul suhteline mõiste ja liigub palju kiiremini.

Näitleja Liisa Pulk tunnistas, et teadis enne filmimist start-up'idest väga vähe. "Minu jaoks see ongi selle filmi üks suuremaid väärtusi. Viimased aastad Eestis räägitakse nii palju idufirmadest ja start-up'idest. Me kogu aeg loeme seda uudistest ja lehtedest, aga kui paljud eestlased üldse oskavad öelda, mis asi on idufirma? Sa tead, et Telliskivis toimetavad mingid inimesed, kes teevad midagi start-up'ilikku. Aga mis asi see on, mis see sisu on, minu arust see ongi see, mis on selle filmi suurim väärtus."

Rannu sõnul põhineb film enamuses tõestisündinud lugude põhjal. "Aga loomulikult me dramatiseerisime mõned olukorrad üle. Film on suures mahus ikkagi eesti keeles. Eestlased omavahel räägivad eesti keeles, aga meie tegelased leiavad end mingil hetkel ka Silicon Valley'st ja sealsete investoritega muidugi räägitakse inglise keeles."

Filmi võtted toimusid mõned nädalad Eestis ja möödunud suvel ka ühe nädala San Francisco piirkonnas. "Igal pool saab filmida erineval moel. Me lähtume hästi palju sellest, et seda filmi täpselt nii suurelt teha kui selleks filmile on olemas vaatajaskond ja audients.

Pulk märkis, et nüüd saab ta start-up'indusest rohkem aru. "Ma saan aru, et see on selline ärimudel, mis keskendub hästi palju tehnoloogia- ja IT-alastele projektidele, sest nende arendamine on odavam kui mingi füüsilise asja arendamine. Samamoodi see ärimudel on pidevas muutumises, et inimesed saavad kokku ja alles hakatakse looma midagi, et ei ole väljakujunenud kliendibaasid, ärisuhted, korralikult toimiv mudel. See, millest alustatakse ja kuidas lõpuks tulemuseni jõutakse, on väga suures muutumises."

Rannu kinnitas, et Eesti kuvand San Franciscos on jätkuvalt selline, et Eesti on start-up'ide kasvulava. "Eesti on riik, kus on elaniku kohta kõige rohkem start-up'e ja see kuvand on väga hästi meist ka maailmas teada."

"Ükssarvik" esilinastub Eesti kinodes 13. septembril.