"Suitsusaunasümfoonia" loojad loodavad, et vaataja puhastub nii seest kui väljast

"Lugu räägib maailma loomisest, inimese tekkimisest siia maailma ja seda kõike läbi suitsusauna. Märt-Mattis Lill on kirjutanud väga ilusa teose," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" "Suitsusaunasümfoonia" lavastaja Tarmo Tagamets.

"Suitsusaunasümfoonia" alustekstid on Võrumaa pärimuslood, soomlaste Kalevala ning Hasso Krulli eepos "Kui kivid olid veel pehmed". Suitsusaunasümfoonia idee pärineb aga võrukestelt, kes soovisid samuti anda oma panuse Eesti Vabariik 100 muusikaprogrammi.

"Jan Rahmann ütles, et "kui midagi teha, võrokesed, siis teeme midagi hullu" ja "Suitsusaunasümfoonia" on see hull asi, mida meie ette võtsime," selgitas "Suitsusaunasümfoonia" üks idee autoreid, pärimusmuusik Mari Kalkun.

"Õigupoolest suitsusaun on ju puhastumise paik. Kui on hea saun, siis sa puhastud nii seest kui väljast. Meie muusikalavastuse puhul tegelikult samamoodi – see ideaal, kuhu me pürgime on see, et inimene, kes tuleb siia osa saama sellest, et loodetavasti ta puhastub nii seest kui väljast," lisas Kalkun.

"Suitsusaunasümfoonia" kantakse ette suureks saunaruumiks kujundatud Mooste folgikojas. Laval astuvad Võrumaa regilauludega üles Mari Kalkun ja Meelika Hainsoo, näitlejad Agu Trolla, Lauli Otsar ja Sten Karpov ning Eesti Filharmoonia Kammerkoor. "Suitsusaunasümfooniat" mängitakse reedest kuni pühapäevani.