Solarises näeb Kaido Haageni hääbuvaid tuulikuid suurel ekraanil

Tegemist on peadpööritava visuaalse rännakuga läbi eestimaiste tuulikute, kus autor vaatab hääbuvaid agraarseid maamärke nende ajahambast puretud sisemuse kaudu. Fotograaf on jäädvustanud veskite kokkulangevat interjööri ringjalt alt üles ning tänu esitlusmeediumi võimalustele pannud need pöörlema, andes nii edasi tuulikute kunagist loomupärast ülesannet.

Autor on laenanud näitusele nime hinduismis ja budismis kasutatavalt mandalalt, mis sanskriti keeles tähendab ringi. See on universumit kujutav spirituaalne ja rituaalne sümbol. Mandala nimetust kasutatakse ka kosmost metafüüsiliselt ja sümboolselt kujutavate diagrammide, kaartide ja geomeetriliste mustrite puhul. Mandala on maailma sümboolne projektsioon, mis on üle kantud geomeetrilisse mudelisse. Omamoodi on ka Eesti veskid oma geomeetrilise harmoonia kaudu maaelu maailma sümbolid.

Kaido Haagen on elukutseline piltnik olnud üle kolmekümne aasta. Kolm vaala, millele tema fotograafiline tegevus toetub, on arhitektuur, reisimine ja veealune maailm ning kõik, mis nende teemadega seotud on.

Haageni töid näeb Solarise keskuses igal augustikuu nädalavahetusel. "Solaris on kunst" on Dokfoto keskuse ja Solaris keskuse ühine kunstiprojekt, mis ootab jooksvalt uusi kunstnike pakkumisi digiekraanil esitamiseks.