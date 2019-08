Tõlkija Adam Cullen: Eesti kirjandus on häälestatud musikaalselt ja rütmiliselt

Eesti keel on Adam Culleni sõnul täis ilusaid sõnu, kuid eriti meeldivad talle loodusnähtustega seotud sõnad. "Äike on väga ilus, samamoodi säde," ütles ta ja lisas, et eesti keel nõudis õppeprotsessis küll väga palju sisseelamist, kuid see oli nauditav. "Minu jaoks polnud see nii raske, tuli lihtsalt leida muusika ja rütm eesti keele sees."

Teiste seas on Adam Cullen tõlkinud inglise keelde Rein Raua, Tõnu Õnnepalu, Mihkel Muti ja Indrek Hargla teoseid. Põhjus, miks ameeriklased tahavad Eesti kirjandust lugeda, seisneb tema sõnul just võõrapärasuses. "See on midagi hoopis teistmoodi, see, kuidas Eesti kirjandust on häälestatud musikaalselt ja rütmiliselt, see on nii teisest maailmast," tõdes ta ja rõhutas, et see on küll ääretult eestilik, aga resoneerib ka laiemalt maailmas.

Kersti Kaljulaidi kõnedes puudutab Cullenit enim see, kuidas president räägib hoolivusest ja sellest, et on vaja märgata inimesi meie ümber. "Ainult selle kaudu me oleme ühtsed," sõnas ta.