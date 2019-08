Sirje Helme: kunstimuuseumi üheks kõige väärtuslikumaks eksponaadiks on Kadrioru loss ise

"Roosiaed on selline uus leiutis, aga kui minna tagasi 18. sajandi algusesse, mil kogu seda kompleksi hakati planeerima, siis see oli üks äge suur kolmeosaline aiaplaneering," sõnas Helme ja tõi välja, et ilmselt ollakse praegu kõige ülemise osa peal.

Eesti Kunstimuuseum laenab presidendile ka kunsti ning Sirje Helme sõnul on iga presidendi puhul olnud erinev, millist kunsti nad soovivad. "Mina kahtlustan, et president ikka vaatab üle, mida ta tahab, aga ma ei ole selles ka päris kindel, sest see on selline delikaatne küsimus," sõnas ta ja nentis, et samas päris kõike nad presidendile anda ei saa. "Bernt Notke "Surmatantsu" me anda ei saa, aga võimaluse piires ikka."

Kunstimuuseumi kõige hinnalisemateks töödeks peab Helme just Notke "Surmatantsu" ja Hermen Rode altareid. "Nende kõige-kõigemate hulka kuulub kindlasti ka Kadrioru loss ise, ta on omaette pärl."