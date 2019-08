Ivari Ilja: EMTA tegevus on sügavalt seotud ka meie iseolemise, enesetunnetuse ja kultuuriga

"Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tähistab tänavu oma 100. sünnipäeva ning lisaks sellele valmis tänavu ka meie uus saalikompleks," ütles Ilja "Aktuaalsele kaamerale" ja tõi välja, et värske kompleksi valmimine on olnud erakordselt põnev teekond. "Praegu ma võin juba julgelt öelda, et see kompleks õnnestus, akustika on suurepärane ja ma loodan, et kontserdipublik leiab sinna tee."

Uus saalikompleks annab Ilja sõnul uusi võimalusi eelkõige üliõpilastele ning õppejõududele nende loominguliseks tegevuseks. "Loomulikult kasutame me seda suurepärast ruumi, et pakkuda kõiksugust muusika- ja teatriprogrammi ka meie publikule."

"Ma tahaksin tähelepanu pöörata sellele, et kuigi EMTA pakub muusika- ja teatriharidust, aga lisaks sellele on kõik see, mida me teeme, väga sügavate juurtega seotud ka meie iseolemise, enesetunnetuse, iseendast arusaamise ja kultuuriga," tõdes ta ja rõhutas, et kuigi me räägime haridusest, siis see on midagi palju suuremat.