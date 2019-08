Keelesäuts. Paraku tuleb rääkida sõnast "paraku"

Sellest, et rääkijate ja kirjutajate sõnavara kipub üheülbaliseks muutuma, on ikka vahel juttu olnud. Ja mida ei tarvitata, läheb meelest.

Kasutatav sõnavara kuivab kokku ja, nagu olen tähele pannud, kipub ununema ka sõnade tähendus. Kui harva kasutatakse, siis läheb mõnikord untsu ja keerab lause mõtte segaseks.

Kui räägitakse ühe projekti headest külgedest ja siis järsku öeldakse, "...aga paraku on veel üks aspekt", siis ootad midagi halba. Selgus aga, et ka see aspekt oli positiivne, ja mõte oligi metsas.

"Paraku" tähendab "kahjuks" ja seda sõna heade asjade või uudiste puhul ei kasutata. Kasutagem siis julgemini eesti keele sõnavara rikkusi, et meelest ei läheks, mida sõnad tähendavad.