Keelesäuts. Ühest komamüüdist

Üks selline müütiline reegel, millel ei ole tõepõhja all, on komade panemine üksteist täpsustavate kohanimede vahele. Näiteks ei ole ühtegi koma lauses "Ootame sind loopealsete ja puisniitude hoolduskava infopäevale 2. mail Penijõe mõisas Pärnumaal."

Muidugi võib mõista, miks selles lauses Penijõe mõisa ja Pärnumaa vahele koma kiputakse panema. See tuleb teisest reeglist, nimelt kui üksteist täpsustavad kohanimed on nimetavas käändes üksteise järel, tuleb koma panna. Nii et õige on kirjutada koma, kui koht esitatakse telegrammi stiilis: Penijõe mõis, Pärnumaa. Sellelgi kasutusel on oma paslik koht, näiteks reportaaži lõpus.