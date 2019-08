Trükimuuseumis näidatakse tubast elu

"Tubane" kajastab tubast argielu nihestatud perspektiividest. "Ka tavalised asjad võivad olla erilised. Selleks tuleb neid lihtsalt teistsuguse nurga alt vaadata," kirjeldab kunstnik oma ideed. Joonistustel kombitakse igapäevakogemust väänatult, võimendatult, täiendatult ning laiendatult. Kujutatud tegevuste ning olukordade ebaproportsionaalsus toob välja nende triviaalsuse näilisuse ning pakub vaatajale värskendatud pilku maailmale. Joonistusi läbivaks motiiviks on see, mis on tavaliselt kõige tavalise ümber - tuba," tutvustas kunstnik.

Katariin Mudist on Tallinna kunstnik, animaator ja graafiline disainer. Ta lõpetas 2018. aasta kevadel Tartu Kõrgema Kunstikooli meedia- ja reklaamidisaini eriala ning õppis 2017. aastal Erasmuse programmi raames Budapesti Moholy-Nagy Kunsti ja Disaini Ülikoolis. 2019. aasta sügisel alustab Katariin õpingutega EKA Kaasaegse kunsti magistrantuuris.

Näitus Trüki- ja Paberimuuseumi galeriis jääb avatuks 29. septembrini. Külastajad on oodatud aadressil Kastani 48f muuseumi lahtiolekuaegadel K-P kell 12:00-18:00.