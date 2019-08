Suri telejuht Enn Anupõld

Saates "Suvila" oli kolmapäeval stuudios sünnipäevalaps Tõnu Kaljuste. Kohe on algamas Pärdi Päevad 2019, millele annavad seekord tõlgendusi teised heliloojad, kes juhatavad nii Arvo Pärdi kui ka omakirjutatut muusikat. Kaljuste rääkis intervjuus Tarmo Tiislerile, et kava kokkupanekul lähtub ta naiivsest ettekujutusest, et see, mis meeldib talle, meeldib ka teistele.