Üheks iseloomulikuks elemendiks filmi juures on mustvalge pildikeel, mille kasuks otsustas režissöör ühelt poolt visuaalse keele tõttu, aga teisest küljest ka sisulistel põhjustel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Puustusmaa sõnul on teema lihtsalt niivõrd mustvalge ning see lahendus sobib hästi ka filmi peamise võttepaiga, Soomega. "See Kesk-Soome maastik ja mets, vat meil seda ei ole," sõnas ta ja selgitas, et kui ta teeb filmi, siis ikka sellistele tüüpidele nagu ta ise. "Ma usun, et selliseid inimesi on päris palju, ei ole sellist kitsast sõpruskonda või midagi ülielitaarset üle mõelda."

Peaosatäitjana astub üles Mait Malmsten, kes kehastab riigikohtu kohtunikku, kellel tuleb filmi käigus seista silmitsi iseenda kohtumõistmisega. Malmsten kiitis samuti Soomet ning kinnitas, et värske filmi võtted olid paljuski seotud ootamatusega.

Malmsteni rolli eripäraks on ka see, et enamik ekraaniajast puudub sõnaline osa. "See oli natukene hüpe tundmatusse ka, me päris täpselt ei teadnud, millised saavad olema olud, kuhu me läheme, ja millised on need inimesed meie ümber," selgitas ta ja mainis, et nad vaatasid jooksvalt, kuhu satuvad ja mis saama hakkab. "Mingi ettevalmistus muidugi oli, aga sajaprotsendiliselt ei saanud kunagi kindel olla."

Mait Malmsteni rolli dubleerib filmis Märt Avandi, kõrvalosatäitjatena saab filmis näha näiteks ka Soome filmilegendi Sakari Kuosmaneni, Lee Treid ja Jaan Rekkorit.

Märt Avandi sõnas "Ringvaates", et kuigi "Kohtunik" on mustvalge, siis tegelikult on film väga liikuv, kerge ja naljakas. "Platsil on Andres Puustusmaaga väga hea koostööd teha, sest ta teab väga täpselt, mida ta tahab, ning ta oskab selle ka näitlejale hästi selgeks teha," selgitas ta ja tõdes, et iga režissöör seda ei oska. "See justkui peaks olema elementaarne, aga see tihti ei ole nii."