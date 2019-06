Avaldati Andres Puustusmaa uue filmi "Kohtunik" treiler

Sünopsis:

Kohtunik (Mait Malmsten) on mees, kes esindab kohtusaalis seadust ja rangeid reegleid, kuid tema enda eraelus puudub igasugune kord. Kui ta oma järjekordsel kohtuistungil määrab pikaajalise vanglakaristuse naisele, hakkab süüdimõistetud naise vend (Märt Avandi) teda jälitama. Vend leiab, et langetatud otsus on ebaõiglane ning nõuab, et kohtunik oma otsust muudaks. Kohtunik jääb endale kindlaks - otsus on langetatud. Meeste vahel tekkinud konflikti tõttu saab aga ühtäkki õigusemõistjast endast kurjategija.

"Kohtunik'' linastub kinodes üle Eesti 6. septembrist.

Vaata treilerit: