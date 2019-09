Jaak Visnap avas Paolo Sorrentino filmist inspireeritud näituse

Eesti maalikunstnike liidu liikmed näitavad oma uuemaid töid Pärnu linnagaleriis näitusel "Kohutav ilu". Pealkirjas on kuraator Jaak Visnap tõmmanud paralleele Paolo Sorrentino samanimelise filmiga – ilu on 30 autori töödes tõepoolest palju.

"Kuna ma alustasin kunagi oma kunstnikuteed Pärnust, siis ma mõtlesin, et tooks siia ühe huvitava näituse, ja kureerisingi näituse nimega "La Grande Belezza", mis tähendab kohutavat ilu. Kogu selle inspiratsiooni sain ma ühest Itaalia filmist, mille nimi ongi "La grande belezza", ja see kunst ongi inspireeritud sellest filmist. Siin on kokku 30 autorit," selgitas Jaak Visnap.

Ta märkis, et näitus on värviküllane ja see võib hästi kanda maalikunstnike sügisnäituse nime. "Me võime seda nimetada ka sügisnäituseks, sest sügis peegeldub siin lõuenditel oma värvides. Siin on tohutult värvi, vormi, loodust, inimest ja abstraktsioone. Tegelikut see on hilissuvine ilu kunstnike loomingus."

Näitust saab Pärnu linnagaleriis vaadata 28. septembrini.