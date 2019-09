"La Grande Bellezza/Kohutav ilu" loob Pärnu raekojas sünergia filmiklassika ja maalikunsti vahele ning on inspireeritud Paolo Sorrentino samanimelisest kultusfilmist. Näitusel osalevad Eesti Maalikunstnike Liidu liikmed uute teostega, mis on valminud spetsiaalselt selleks näituseks.

"Suvi. Päevasest rannal lebamisest päikesest põletatud kehad on vedanud end õhtustesse seiklustesse, kokteilid terrassibaarides mõjuvad kui valuvaigistid. Valged limusiinid, peod kuni hommikutundideni, kus inimesed unustavad tabud, valehäbi, eluraskused. Forsseeritud tunded, mis asenduvad ärgates tühjusega. Pidu on lõppenud, meelde jäänud ainult kaja toimunust. Pidutsejate järellõhn, mida ei suuda minema uhtuda ka hommikused tänavakoristusautod. Ka kõige küünilisemad ja pragmaatilised inimesed hakkavad lootma oma elu teises pooles halastusele, mõistmisele ja andestamisele. Inimesed on jäänud vanaks ja pigem elus kõrvaltvaatajaks. Elu suurmängust hakkame tihtipeale saama aru alles siis, kui see hakkab lõppema," selgitas kuraator Jaak Visnap uut näitust.

Juss Piho "Figuurid" toob vaatajani Pihole omase metafüüsika. Tema maale võib nimetada metafüüsilisteks, mõeldes eelkõige maalis kujutatud teatraalse, mõne kultuuriliselt laetud detailiga ruumi peale, aga ka sürrealistlikeks, mõeldes eelkõige kummastavate detailide peale.

Reet Varblase sõnul on enamik Juss Piho maale figuratiivsed, olgu siis tegelaseks inimene või loom. "Tema maalidest võib rääkida kui lavastatud lugudest, kus tegelased on omavahel seotud, kuid kust ei selgu, millised on nende suhted. Suure loo sees on tavaliselt mitmeid väikesi, näiliselt juhuslikke lookesi, misanstseene," tõdes ta ja lisas, et Juss Piho ei kasuta maalimisel pintslit, tema tööriistadeks on igasuguses mõõdus pahtlilabidad, kaabitsad. "Ta ei alusta maalimist valgest pinnast, vaid kasutab tumedat krunti, et saada salapäraselt säravat värvi. Nii toimivad ka Juss Piho maalid igas uues koosluses ja eksponeerimisruumis täiesti teistmoodi. Nagu Juss Piho maalide puhul ikka, on kõik ambivalentne."

"La Grande Bellezza/Kohutav ilu" jääb Pärnu raekojas avatuks 28. septembrini, Juss Piho "Figuurid" ootab Pärnu kunstnike majas külastajaid kuni 5. oktoobrini.