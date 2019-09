Marta Vaarik: me oleme stereotüüpide ajastust üle saanud

Kolga mõisa maskuliinsete sammaste vahele seadis end neljapäeval sisse seitse noort naist, et teha läbi FRUSTRA ehk installatiivne transformatsioon. Koos publikuga kulgeti läbi maaliliselt räämas mõisa, kunstnike endi sõnul liigub tunne enne mõtet ning selleks, et alustada, tuleb kõigepealt olla kohal.

"Kuna me elame koopiatest tiinel ajastul, siis etenduskunstid ja performance on just see, kus sa saad näha midagi, mis on päris. Meie kunstnike ja vaatajatena kogeme midagi kõik koos. Me tunneme midagi," selgitas installatiivse etenduse kunstnik Marta Vaarik.

"See transformance seal lõpus tähendabki seda, et me oleme stereotüüpide ajastust üle saanud. Inimene on nii palju kontrastsem ja huvitavam ja suurem kui pealtnäha paistab," lisas ta.