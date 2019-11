Galerii. Marta Vaarik avas EKA galeriis isikunäituse

Vaariku isikunäitus räägib naiseks ja emaks olemisest, maailma päästmisest, laste kasvatamisest ja kaisus olemisest. Kunstnik jälgib oma lähisuhteid ning otsib järeldusi, millega päästa maailma.

"Meie saame proovida maailma päästa, aga kui me oma lapsed empaatiliseks kasvatame, teevad nad seda juba loomuomaselt," selgitas Vaarik. Tema sõnul on naised kõikvõimsad ja peavad hakkama ennast usaldama sellisena nagu nad on, sest kõik inimesed kasvavad ema sees. "Mul on vedanud, et mind hoiti kaisus."

Näitus jääb avatuks kuni 30. novembrini.

Marta Vaarik (sünd 1986) on lõpetanud EKA maali eriala BA ning hetkel õpib ta EKA kaasaegse kunsti magistriõppekaval. Ta on täiendanud end Berliinis, UDK-s Josephine Pryde'i käe all. Näitus EKA Galeriis on tema kuues isikunäitus ja varasemalt on ta osalenud ka grupinäitustel Eestis ja Berliinis. Vaarik töötab meediumidega, nagu maal, foto, performance, video jt.