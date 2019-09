Rada7 on olnud kahe aastakümne jooksul siinsele rockmuusikale omamoodi hooandjaks ja platvormiks. Mitmed bändid said just seal kokku. Rada7 oli ka esimene sõltumatu veebikülg, kus esitleda uusi albumeid, avaldada arvustusi ja vahetada mõtteid muusikaelus toimuva üle. See kõik toimis omaalgatuslikult, heast tahtest.

Kultuuriajakirjanik Valner Valme sõnul tõi Rada7 muusikahuviliste ette alternatiivse meediavormi, mis töötaski tegijate entusiasmil. Sellest on tema hinnangul muusikaajakirjanduses hetkel puudu. "See algas noorte enda entusiasmist ja seal puudus selline meinstriim kultuuriajakirjanduse korrektne stamp. Muusikaajakirjanduse hetkeseis on tegelikult kurb, sest inimestel pole ei aega ega motivatsiooni kirjutada plaadi ja kontserdiarvustusi, neid ilmub nüüd vähem ja sellevõrra veel vähem kui Rada7 on kinni. Siin on vaja spetsialiseerumist, Rada7 keskendus viimasel ajal rock'ile, oleks vaja elektroonika ja tantsumuusika ja erinevaid lehekülgi ja ma loodan, et need lõpuks entusiasmist tekivad," ütles Valme "Aktuaalsele kaamerale".

Viimase sünnipäeva kontsertprogrammi raames esitles Sveta baaris black metal'i ansambel Thou Shell of Death oma aprillis Austria plaadifirma Talheim Records alt ilmunud albumit "Witchery", väliskülalisena astus üles Ühendkuningriigi ansambel Fvnerals, kelle muusikas segunevad doom, post-rock, shoegaze ja dark ambient.

Õhtu jooksul astus üles ka lühialbumi "Doomtowns" välja andnud Ocean Districts ning oma kolmandaks albumiks valmistuv Pärnu kollektiiv Sibyl Vane. Nende vahele mahtus üllatusesinejana üle kümne aasta tagasi tegutsemise lõpetanud Leech.



Live-etteasted kulmineerusid eelmisel aastal albumi "Magnetism" avaldanud Talbotiga. Peo jätkumise eest hoolitsesid peosarjade Beats From The Vault ja SÜNK eestvedajad Anders Melts ja Paul Lepasson ehk 4-got-10 ja Söör Paul.