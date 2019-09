Oliver Tree on Ameerika vokalist, helilooja ja filmitegija, kes saavutas suurema tuntuse looga "When I'm Down". Üks tema tuntuim lugu on "Hurt" debüütalbumilt "Ugly is Beautiful", millest kujunes raadiohitt ning mille muusikavideo pälvis esimese nädala jooksul miljoneid vaatamisi.

Tommy Cash on rahvusvahelise haardega räppar, kelle debüütalbum "'¥€$" on pälvinud märkimisväärset rahvusvahelist tunnustust (näiteks väljaannetelt Highsnobiety, Clash Magazine). Ühise tuuri käigus antakse kaks kontserti ka Kanadas ning tuurile pannakse punkt Chicago Concord Music Hall'is. Mitmed kontserdid on juba välja müüdud.