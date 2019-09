R.E.M. avaldas orkaanis Dorian kannatanute toetuseks pikalt sahtlis seisnud loo

Bahama saari tabanud 5. kategooria orkaani Dorian järel on kadunud vähemalt 2500 inimest, kelle leidmiseks on käima lükatud hulk abikampaaniaid. 2011. aastal tegevuse lõpetanud R.E.M. otsustas aidata omal moel ja avaldas abifondile raha kogumiseks oma pikalt sahtlis seisnud loo.

Ansambel avaldas neljapäeval varem avaldamata loo "Fascinating", et aidata mittetulundusühingut Mercy Corps hädaolukorra lahendamisel ja taastustöödel. Solist Michael Stipe koos bändiga salvestasid loo 2004. aastal stuudios Compass Point Bahama pealinnas Nassaus, kus nad veetsid kokku kaks kuud, vahendab Consequence of Sound.

"Fascinating" jõudis küll ansambli 2001. aasta albumi "Reveal" master-versioonile, kuid jäeti viimasel hetkel lõplikust lugude loendist välja, olgugi et see oli Stipe'i enda lemmik. "See on tõesti ilus," rääkis Stipe kirjanik David Buckley'le, kes kirjutas R.E.M.-i 2002. aastal ilmunud biograafia "Fiction". "Sellel on flöödi ja oboe seade, aga see tegi albumi liiga pikaks ning tuli välja jätta."

Lugu jõudis peaaegu 2004. aasta albumile "Around the Sun", kuid lükati taaskord sahtlisse, vähemalt kuni praeguseni. Kuna Bahama saartel on Stipe'i ja bändi südames eriline koht, tundus ainult mõistlik, et ansambel annab loo "Fascinating" lõpuks välja eesmärgiga abifondile raha koguda.

"Mul on olnud õnn veeta mitu nädalat Bahama saartel töötades ja muusikat mängides, uusi sõpru leides ning muusikat luues," meenutas Stipe oma avalduses. "Orkaan Doriani tekitatud kahju nägemine murrab mu südame. Palun aidake meil ja Mercy Corpsil teha kõik, mis meie võimuses, et leevendada selle katastroofi tekitatud kannatusi."