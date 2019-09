Kirke Kangro: pilt geisuudlusest poleks mingi teema, kui poliitika ei liiguks konservatiivsuse suunas

Sel nädalal tuli uudis, et Rio de Janeiro linnapea otsustas linnapildis ära keelata pildi Marveli koomiksist, mis kujutab geisuudlust ja mille kohalik ajaleht avaldas vastusena tsensuurile oma esikaanel. EKA vabade kunstide teaduskonna dekaan Kirke Kangro tõdes, et kui maailma poliitiline olukord poleks liikumas konservatiivsuse poole, poleks sellest probleemi üldse tekkinud.

"Selline tsenseerimine on üllatuslik kõigile, sest see on juba niivõrd juurdunud pilt, mida tegelikult igal pool kultuuriobjektis on näha, et ma arvan, et uudist ei oleks saanud tekkida, kui praegu ei ole maailma poliitilise olukord liikunud konservatiivsema mõtlemise suunas," märkis Kangro.

"Selles mõttes oli see mulle väga suur üllatus, et selline koomiksipilt oli niivõrd provokatiivne, et Rio de Janeiro linnapea otsustas selle lausa ära korjata või lasta katta musta kilega, et perekonnad ja lapsed seda pilti ometigi ei näeks," lisas ta.

See on Kangro sõnul väga huvitav, sest Brasiilias on samasooliste abielu kehtestatud juba 2013. aastast saadik ja nende kooselu oli lubatud juba varem, 2003. aastast. "Nii et linnapea justkui rikkus seadust sellise tsenseerimisega."

Ta rääkis, et kunstiga on alati kaasas käinud püüe seda kontrollida või otsustada, kes võib mida näidata.