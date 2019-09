Ugala sajas hooaeg algab lavastusega saja-aastasest

Ugala teater alustab homme oma sajandat hooaega Rootsi kirjaniku Jonas Jonassoni esikromaanil põhineva lavastusega "Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus". Näidendi teksti kohandas Eesti oludesse Priit Põldma, lavastas Ringo Ramul ja nimiosas on Aarne Soro.

Tükk algab Viljandi eakatekoduga, kus valmistutakse Allan Karlssoni sajandaks sünnipäevaks. Kui peoseltskond juubilari tuppa siseneb, on mees juba akna kaudu põgenenud. Järgneb peadpööritav ja plahvatusterohke tagaajamine läbi Allan Karlssoni elu ja 20. sajandi pöördeliste sündmuste, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Allan Karlsson kohtub oma teel Francisco Franco, Harry Trumani, Jossif Stalini, Kim Jong Ili, Albert Einsteini ja teiste suurkujudega, samuti külahullude ja kurjategijatega. Dramatiseerija Priit Põldma ütles, et Karlsson ajalukku küll ei pääse, kuid kõik sündmused toimuvad just tema mõjul. "Ta võiks olla selline eestlase ja eestluse võrdkuju 20. sajandil. Et selline väike inimene suurte sündmuste, suurte protsesside keskel," arutles Põldma.

Lavastaja Ringo Ramul lisas, et Allan Karlsson kannab endas väga tugevat humanistlikku vaadet. "Sellist eelarvamuste ja ideoloogiavaba vaadet inimestele ja maailmale, mis minu meelest igas ajas väga eluterve ja kasulik," arutles Ramul.

Juubelihooaja avalavastusele kohaselt on etenduses välja toodud kogu Ugala lava tehniline võimekus.