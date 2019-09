USA laulja James Dalton avaldab Sügisjazziks uue plaadi

Võrreldes plaadi 17. septembril ilmuva digiversiooniga on CD-plaadil kaks lugu rohkem – mais avaldatud singel "Sweet Son Of Mine" ning pala "When It's Midnight Somewhere In The World" aprillis digitaalselt ilmunud albumilt "Words", millel teeb kaasa ka Tartu kitarrist Andres Roots.

"Üks osa tänavu avaldatud materjalist on päris uus, teine aga juba aastaid järge oodanud," ütles Dalton, kes lisaks laulmisele mängib plaadil kitarri, mandoliini ja suupilli. "Ja et see nüüd lõpuks kõik ilmunud on, saan end üle pika aja jälle päris laulukirjutajana tunda!"

Dalton on varem Eestis esinenud festivalidel Jazzkaar ja Augustibluus. Tema 18. septembri kontsert toimub Tallinnas Fotografiskas, 19. septembri kontsert Tartus Genialistide Klubis, kus astub lavale ka Andres Roots – esimest korda mängisid Dalton ja Roots koos juba 2007. aastal Daltoni ja Bullfrog Browni Baltikumi-tuuril ning 2016. aastal oli Dalton külaliseks ka Rootsi albumil "Winter". Lisaks on Genialistide Klubis toimuva kontserti lõpujämmil lubanud kaasa lüüa inglise löökpillimängija Les Wilson.