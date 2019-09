Reet Varblane. Kellele kuulub naisekeha?

Paar päeva tagasi sain e-kirja Postimehe ajakirjanikult Kristina Kostapilt, kes palus mul hinnata aktimaalide mõju alaealistele, kes võib-olla ei oska nende sisu veel mõtestada. Postimehes vaadeldi kunsti kodudes. Olin hämmastunud, sest alasti inimest on kunstis kujutatud aastatuhandeid. Kui lastel tekib aktimaali sisu mõtestamisega probleeme, siis on lapsevanema kohus selgitada, et alasti keha on loomulik asi. Halba ja rõvedat kunsti ei tohiks kuskil näidata ning seda pole ka koju vaja. Pole ilmselt ühtegi alaealist, kes ei oleks alasti kehaga kokku puutunud, kas siis saunas või spaas või ujulas, sest enne basseini minekut tuleb duši all käia.

Pärnu "Kunstisuve" näituse "Naine ja naine" avamisel kunstnike majas 28. VI astus kunstnik Mare Tralla üles performance'iga. Ühele kodanikule see ei meeldinud ja ta pöördus prokuratuuri poole, et uuritaks, kas Tralla sooritas kuriteo. Kodanik viitas karistusseadustiku paragrahvile, mis käsitleb lapseealise seksuaalset ahvatlemist. Mare Tralla viis aktsiooni läbi alasti ja galeriis viibis ka lapsi. Ringkonnaprokurör Merry Tiituse otsusega kriminaalasja ei algatatud, sest (nagu Tiitus Delfile selgitas) pelgalt alastiolek ja alasti ringiliikumine, ka laste nähes, ei ole seksuaalne kuritegu, kunstnik ei püüdnud pealtvaatajaid kallutada seksuaalsele tegevusele ning rahumeelne performance oli suunatud konkreetse näituse teemale. Kaebajat see ei rahuldanud ja ta pöördus 26. augustil politseisse, et alustataks väärteomenetlust. Pärnu politsei jaoskonna juhtivuurija Kaire Konts vastas mu järelepärimisele, et 4. septembril alustati menetlust asjaolude väljaselgitamiseks, sest kontrollida tuleb iga politseile tehtud pöördumist. Tralla poole ei ole politsei (veel) pöördunud.

Iga performance'i-kunstniku peamine töövahend on tema keha. Antud juhul oli performance reaktsioon teise kunstniku samas galeriis eksponeeritud teostele. Et Marko Mäetamme maalidel oli kujutatud alasti naist, siis kasutas ka Mare Tralla töövahendina oma alasti keha. Aktsiooni käigus ei pöördunud Tralla vaatajate poole, vaid kattis teda sügavalt solvanud Mäetamme maalid kinni kangaga, kus oli kiri, et seksismil ei ole mitte kunagi mitte mingisugust õigustust. Mare Tralla väljendas oma õiglustunnet ja tegi seda igati eetiliselt: ta ei lõhkunud teda (ja loodetavasti teisigi avamisele tulnud inimesi) solvanud kujutisi, sest ükskõik kuidas Mäetamm oma maale ise ka ei tõlgenda või Kivisildnik kriitikas ka ei ülista, tegemist on seksistlike kujutistega. Trallal jätkus austust oma kolleegi loomingu suhtes.

Kui võrrelda kahe kunstniku teost – Mäetamme naisekujutisi koos kunstnikupoolse tekstiga ja Tralla tegevuskunsti akti –, siis pakkus Mäetamm välja seksualiseeritud naisekeha (ka siis, kui jääda kunstniku enda väljendatud ürgnaiseliku jõu ülistamise juurde), Tralla keha oli just selline alasti keha, nagu seda kohtab saunas või duši all või naisteplaažil. Kui alasti keha on lapse silmale sobimatu, siis miks ei kaevanud nördinud kodanik kohtusse Marko Mäetamme naisekujutisi? Mida selle loogika järgi teha lastega, kes satuvad mõnes suures muuseumis, Ermitaažis või Louvre'is nägema XVII sajandi meistrite Rubensi või Rembrandti šedöövreid või Pompidou' keskuses XX sajandi geeniuse Picasso naisakte, mis näevad välja, nagu oleks kujutatud naiste kallal vägivalda tarvitatud? Või on meestele naiste kehaga ringikäimisel endiselt kõik lubatud, naine aga kuulutatakse paariaks?

Asi ei ole ju ainult selles, et Mare Tralla keha ei vasta praeguse aja modelliideaalile. Kui kaheksa aastat tagasi võttis Fideelia-Signe Roots ette aktsiooni, mille käigus kõndis alasti ülakehaga Tartust Karepale, edastamaks üldsusele sõnumit, et paljas ülakeha ei tohi olla seksuaalobjekt, siis pidas Väike-Maarjas politsei kunstniku kinni. Trahvi küll ei määratud, kuid tehti kirjalik hoiatus põhjendusega, et meie kultuuris pole naistel palja ülakehaga liikumine siiski veel tavapärane. Fideelia-Signe Rootsi keha vastab igati modelliideaalile, kuid ega selles ei ole asi. Niipea kui naine ise kasutab oma keha poliitilisel eesmärgil, ei mahu see enam kehtivatesse reeglitesse.