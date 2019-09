Keelesäuts. Enormse hinnaga versatiilne auto

Tolereerima, kommunikeerima, indikeerima, sensitiivne, fleksibiilne. Olen kuulnud ka lauset, et see on krutsiaalne küsimus ja lugenud, et hinnad olid enormsed ning auto erakordselt versatiilne.

Selle kõrval on sujuvalt hakanud toimuma ka meie oma keeles kasutatavate võõrsõnade tähenduse muutumine. Õigemini muutmine. Näiteks domineerima ja episood. Neid ei saa tõsta ingliskeelsest lausest üle eestikeelsesse teksti. Eesti keeles kasutatakse neid teises tähenduses.

Seda säutsu kirjutama ajendas mind aga hiljuti loetud lause: "Seljas kannab ta heledat ülikonda." "Vaene mees," mõtlesin siis, "miks ta seda ülikonda seljas kannab, miks ta seda ometi selga ei pane?" Kas eestlane ei ütle siis, et täna on tal seljas hele ülikond? Aga näe, inglise keeles öeldakse, et he is wearing... ja vaja see kohe ka eesti teksti torgata. Ja varsti räägimegi nii.