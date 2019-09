Galerii: Disainiöö festival avati rahvusvahelise näitusega "Tuleviku materjalid"

Disainiöö avaüritusel tuli esitlusele ka kunstniku, koreograafi ja stilisti Alissa Šnaideri performance. Alissa on alates 2002. aastast tuntud vormide, vahendite ja kooslustega mängimises. Performance on sissejuhatuseks lavastusele "Weird tales I have tried to write Chapter III", mis esietendub 23. septembril Kanuti Gildi SAALis.