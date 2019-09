Türi kultuurikeskuses on väljas Dmitri Kotjuhi pressifotode paremik

Dmitri Kotjuh on Järvamaa elu jäädvustanud seitse aastat, vahendas "Aktuaalne kaamera". Kuigi Paide on väike linn ja Järvamaalgi toimub suuri sündmusi harva, on tema fotosilma ette jäänud inimesi ja hetki, mis lausa eeldavad suurt näituseformaati. "Kui ma panin näituse ülesse, siis ma mõtlesin küll, et uskumatu, et nii palju on häid pilte tehtud ühes väikeses kohas, see küll inspireerib," sõnas fotograaf.

Järva Teataja ajakirjanik Anne Põder lisas, et kui olukord või sündmus on Dmitri Kotjuhi jaoks intrigeeriv, siis on ajakirjanikuna kohe kõrvalt aru saada, et tal käib n-ö klõps ära. "On näha, et ta hakkab head pilti jahtima ning siis ei ole ajakirjanikul midagi muud rohkemat kui lihtsalt kaasa mängida ja allikaga koostööd teha."

Dmitri Kotjuhi fotonäitust "Kirjud hetked 2" saab Türi kultuurikeskuses vaadata oktoobri lõpuni.