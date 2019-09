Narva-Tallinna vahel sõitev keelerong tõestab, et keelt saab õppida igal pool

Tallinnast Narva väljus täna esimene keelerong, kus ühes vaguniosas said sõitjad üheskoos keelt õppida ja harjutada. Kogenud keeleõpetajad on reisijatele ette valmistanud lõbusaid ja harivaid tegevusi.

Keelt saab rongides õppida 26 septembrini, Tallinnast kell 11.41 väljuval Narva liinil ja Narvast Tallinna kell 14.22 väljuval reisil, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Haridus- ja teadusministeeriumi keeleosakonna juhataja Piret Kärtner ütles, et kolm tundi on just paras keeletund. "Kindlasti me ei hakka siin tegema harjutusi ja lünki täitma, siin on võimalik kuulata taskuhäälingut, võimalik kuulata eestikeelset räppmuusikat," selgitas ta.

Keelerongil reisinud Natalja sõnul läks keelt õppides aeg väga kiiresti. "Sõidame juba kaks tundi, aga justkui oleks pool tundi või mõni minut möödunud. Vahetu keelesuhtlus on oivaline. Esimene taoline rong ja annaks jumal, et mitte viimane. Tõeline nauding," kiitis ta.

Keelerong on tõestuseks, et keele harjutamiseks ei pea tingimata klassis istuma. Narva eesti keele maja juhataja Margarita Källo sõnul on keel meie ümber igal pool. "Isegi meie külmkapis. Kui te teete selle lahti ja vaatate, millised sildid seal on, see on juba keele õppimine. Aga ma arvan, et meie eesmärk ei ole neid ära koolitada, vaid lihtsalt anda neile võimalus seda keelt harjutada ja usku nendesse sisestada," ütles ta.

Järgmine keelerong väljub Tallinnast Narva homme kell 11.41.