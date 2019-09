Galerii. Noormets toob Ugalas lavale komöödia "Lotomiljonärid"

"Et elu ei muutuks loteriiks, mille võiduvõimalused on tühised, on parem olulisi asju mitte mängu panna. On väärtusi, mis on püsivad, mis inflatsioonile ei allu ja mille hoidmine aitab igast olukorrast puhtana välja. Olulisim neist on huumorimeel," rääkis lavastaja Andres Noormets.

Lisaks lavastajatööle on Andres Noormets ka lavastuse kunstnik. Kostüümid loob Maarja Viiding ning valguskujunduse Villu Konrad. Mängivad Terje Pennie, Andres Tabun, Ilo-Ann Saarepera, Janek Vadi, Aarne Soro, Vilma Luik, Oleg Titov ja külalisena teeb kaasa Üllo Kaur.